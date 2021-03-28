مصلحة الجمارك: انتظام العمل بعد إخماد حريق محدود بدون خسائر

أكدت مصلحة الجمارك، انتظام العمل بديوان عام المصلحة، عقب نجاح فرق الأمن الإدارى بوزارة المالية فى إخماد حريق صغير ومحدود جدًا نشب فى مخزن صغير، موضحة أنه لم ينجم عن هذا الحريق المحدود جدًا أى خسائر بشرية أو تلفيات مادية.





أشادت مصلحة الجمارك، بسرعة تجاوب رجال الدفاع المدنى، وحضورهم لمقر الحريق، وقد تبين لهم أنه قد تم إخماد هذه النيران المحدودة جدًا تمامًا قبيل وصولهم.