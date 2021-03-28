'الصحفيين': حصلنا على حكم بقانونية تأجيل الانتخابات وعقدها بمكان مفتوح

اجتمعت اللجنة المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية وعلى انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة.





وأكدت اللجنة أن حكم القضاء الإداري الصادر اليوم الأحد، أكد سلامة وقانونية قرار مجلس النقابة بتأجيل الجمعية العمومية إلى (2أبريل2021) ونقلها إلى مكان مفتوح بنادي المعلمين بالجزيرة.





ووافقت اللجنة على إقامة السرادق وتفاصيل مواقع اللجان الفرعية ومكان التسجيل ومكان انعقاد الجمعية العمومية وتنظيم الدخول والخروج واللافتات الارشادية ومراعاة كل الاجراءات الاحترازية.





وطالبت اللجنة المرشحين بسرعة إرسال أسماء المندوبين بأي عدد.





وأوضحت اللجنة أنه يشترط وجود كارنيه النقابة والبطاقة الشخصية أو مايحل محلها للإدلاء بالصوت، وتطهير مقر انعقاد إجتماع الجمعية العمومية واللجان الانتخابية بنادى المعلمين بالجزيرة قبل (24) ساعة من موعد انعقاد الجمعية.





وشددت اللجنة على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، كما يتم توفير الكحول الطبى بمقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة.





وأوضحت أن تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات وذلك بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.





وتابعت: "في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بالسرادق المحدد بمقر نادى المعلمين بالجزيرة، وعقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية بمقر نادى المعلمين بالجزيرة".





وتيسيرًا على الزملاء، أعلنت اللجنة عن بدء التصويت فور إنتهاء إجتماع الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء ويتم المد ساعة في ساعة فى حالة وجود ناخبين وذلك لتجنب الزحام.





وأوضحت أن عملية التصويت لن تبدأ إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية.





وطالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الادلاء بالصوت لتجنب التجمعات،مؤكدة أن عملية الفرز تجرى داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبى المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.





ولفتت إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني 3أبريل2021 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً وذلك بمقر نادي المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.





واستطردت بأن يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.





وفي حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية، أوضحت أن انعقادها بؤجل إلى الجمعة 16 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك ..وفي حالة اكتمال النصاب القانوني تبدأ إجراءات اجتماع الجمعية العمومية ثم التصويت.





وشددت على ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2020 على الأقل، ويجوز سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت، وكتابة الاسم (ثلاثي) في حالة تشابه الأسماء، و أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها، وضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب، وضرورة اختيار (6) أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.





وأوضحت أن تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أعلى (6) زملاء من المرشحين لعضوية المجلس على أن يكون من بينهم (3) زملاء على الأقل تحت السن ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.



