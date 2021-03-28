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تعرف على موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات المفتوحة الناقلة

الأحد 28/مارس/2021 - 05:46 م
موعد مباراة مصر
موعد مباراة مصر
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موعد مباراة مصر .. يتمتع المنتخب المصري الوطني بتاريخ كبير في القارة السمراء، إلى جانب شعبيته الطاغية على المستوى القاري، ما يجعل مبارياته محط أنظار الملايين.

البحث عن موعد مباراة مصر

ويبحث الكثيرون عن موعد مباراة مصر القادمة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بعدما ضمنت مصر الصعود إليها رسميا، عقب تعادلها مع منتخب كينيا المباراة الماضية.

موعد مباراة مصر والقنوات الناقلة

ونستعرض لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات إفريقيا، والقنوات الناقلة المفتوحة والمشفرة، وترتيب لمجموعة وموقف كل المنتخبات بها.

موعد مباراة مصر وجزر القمر

ويتساءل مشجعو المنتخب الوطني عن موعد مباراة مصر أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الـ6 والأخيرة لدوري المجموعات، في تصفيات أمم إفريقيا، والتي تنطلق على أرضية استاد القاهرة.

متابعة موعد مباراة مصر 

وتسعى مصر في مباراة الغد أمام جزر القمر إلى تأكيد صدارتها للمجموعة، بعدما اعتلت صدارة المجموعة بفارق هدف عن منتخب جزر القمر وتسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان صدارة المجموعة بعدما تأكد تأهل الفريقين لنهائيات الأمم الأفريقية 2022.

موعد مباراة مصر وموقف المنتخبات

وخاض المنتخب الوطني 5 لقاءات، فاز خلالهم بلقائين، بينما تعادل في 3، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط يليه جزر القمر بفارق هدف وبنفس عدد النقاط، فيما يأتي المنتخب الكيني ثالثاً بـ4 نقاط، وفي المربتة الرابعة جاء توجو بنقطتين.

موعد مباراة مصر غدا

وحُدد موعد مباراة مصر وتوجو غداً الاثنين، في تمام الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ7 بتوقيت السعودية، الـ8 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة مصر والقنوات المفتوحة الناقلة

وإلى جانب موعد مباراة مصر نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة، والتي تذاع على بين سبورت beIN Sports HD 4  وتنقلها أيضا القناة المفتوحة أون تايم سبورت OnTime Sport على التردد الأرضي.

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