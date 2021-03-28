على غرار صلاح| " مهاب مدكور " .. قصة محترف مصري يتألق في سماء إنجلترا

عدد كثير من اللاعبون المصريين ينشطون في القارة الاوروبية يبحثون عن فرصة ودعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للانضمام الي احد المنتخبات الاربعة ( الناشئين – الشباب - الأولمبي – الأول ).

مهاب هشام عبد الصمد مدكور , لاعب مصري مقيم مع والده ووالدته في انجلترا من مواليد 1 سبتمبر 1996 بـالعاصمة الانجليزية " لندن ", لاب وام مصريين بدأ ممارسة كرة القدم وهو في السادسة من عمره بأكاديمية " برنتفورد", لعب فيها 5 سنوات وتركها وهو في الحادية عشر من عمره الي نادي اكبر مستوي وهو " كينسنجتون دراجونز" .

أكاديمية " برنتفورد" تعلم فيها مهاب أساسيات اللعبة , اهلته للاشترك في العديد من المباريات طوال 5 سنوات قضاها داخلها حتي اصبح عمره 11 سنة , اختاره المدرب الغاني الاصل الانجليزي الجنسية " ايمانويل " للعب مركز رقم " 9 " مهاجم صريح علمه واجبات مركزه , قدم خلال الخمس سنوت مستويات رائعة و توقع له الجميع بالأكاديمية مستقبل باهر في كرة القدم , بفضل بداياته التي كانت مشرقه .

مهاب لن ينسي كلمه قاله له المدير الفني الغاني قبل ان يغادر الاكاديمية " انت ستذهب بعيدا في كرة القدم وستمثل منتخب بلادك في يوم من الايام "

محطته التالية كانت نادي " كينزينجتون أند دراجونز" شاهده المدرب " روي " الذي كان يرأس الادارة الفنية للنادي في احد المباريات بدوري المدارس وقال له انه يحتاجه معه في النادي الذي ينشط في الدرجة الرابعة بإنجلترا , قضي فيه عامين احرز خلالهم العديد من الاهداف حتي اصبح عمره 14 عام انتقل حينها الي نادي " كيو بي ار " عن طريق احد اصدقاء مدربه " روي " ولأول مرة قام بإمضاء استمارة " عقد" ناشئين في كرة القدم .

محطته التي حولت حياته في كرة القدم للأفضل , كانت نادي " كيو بي ار " حيث قضي فيه عامين , من سن 14 الي 16 سنة وخلال العامين رشحه مدربي قطاع الناشئين بالنادي لتصعيده للدرجة الاولي , حيث كان المدير الفني للفريق حينها " تيري أوسوليڤان " يؤمن بموهبته ووعده بأنه سيقوم بتصعيده للفريق الاول بالنادي الذي كان يلعب بالدوري الانجليزي الممتاز لكن حدثت ظروف وغادر " أوسوليڤان " النادي وقام مسؤولي النادي بشراء العديد من اللاعبين ذو الخبرة وقالوا لنا لا نحتاج أحدا الان من فريق قطاع الناشئين بالنادي هذا الموسم .

مهاب يقول انه في ذات ليلة جائتني مكالمة هاتفية من المدير الفني " تيري أوسوليڤان " الذي كان يدربني في نادي " كيو بي ار " وقال لي ان هناك نادي اسمه " هامبيتون اند رتتشموند " يلعب " في الناشونال ليج " شاهدني ويريد التعاقد معي وبالفعل انتقلت بعقد لمدة موسمين عندما كان سني 16 عام , ولعبت بالنادي وعندما اصبح سني 17 عاما ً تفاجأت بخطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم يريدون ضمي للمنتخب المصري للشباب تحت قيادة كابتن " علاء ميهوب " مدير فني وجهازه المعاون كابتن محمد فاروق – ياسر راضون , وكانت اسعد لحظات حياتي وبدأ يراوضني تفكير بأن حلمي بدأ يتحقق .

وتابع مهاب ذهبت الي مصر لانضم لمنتخب الشباب مع الكابتن علاء ميهوب , وكان هناك ترحيب كبير بي وخاصة من الجهاز الفني وقاموا بتحفيذي وتشجيعي وقالوا لي اني سأكون مستقبل المنتخب المصري , ويجب عليك ان تكمل في اوروبا وخاصة بانجلترا لكي يصبح لي مكان ثابت بالمنتخب المصري الاول واكمل سلسة نجاح المحترفين المصريين محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجه غيرهم , قمت بعمل معسكرين مع المنتخب من اجل الاستعداد لكأس الامم الافريقية , لكن كانت هناك مشكلة وهي تغيير الاجواء من اوروبا لمصر فكان يصعب عليا التأقلم بسرعة لأني ولدت وتربيت انجلترا لذلك اللغة والثقافة كانت غريبة عليا ولأول مرة.

اكملت عامي الـ 18 مع نادي " هامبيتون اند رتتشموند " الانجليزي واصبحت لاعب حر تحدث معي مسؤولي النادي للتجديد قبل انتهاء العقد , قلت لهم انني سأذهب في رحلة الي بلادي مع العائلة وعندما اعود سأوقع عقد تجديدي للفريق لعامين مقبلين , ذهبت الي مصر, كان الكابتن حمادة صدقي صديق لوالدي ومدير فني لنادي وادي دجلة وقتها وفي احدي الزيارات للنادي قال لي ممكن تتدرب مع الفريق وتخوض تمرينات خلال اجازتك الصيفية , لكي تبقي جاهز رحبت بالموضوع , وبالصدفة شاهدني الكابتن الكبير مكتشف المواهب " على ابو جريشة " في احدي التمرينات , وقام مسؤولي النادي بالتعاقد الفوري معي وبالفعل مضيت عقد لمدة 3 سنوات مع وادي دجلة.

بعد عام قضيته مع نادي وادي دجلة لعبت خلالها ما بين فريق الشباب و الاول أحزت خلالهم 14 هدفا اتجهت الي اوروبا مرة اخري عن طريق وكيل لاعبين سويدي يدعي " مارتن " وقال لي ان نادي " هارنو ساند " السويدي يريد التعاقد معي " يلعب في الدرجة الثالثة , لعبت معه عامين حتي صعدوا للدرجة الثانية واحرزت 14 هدفا وانتقلت بعدها الي نادي" صاندز فال السويدي " وتعاقدت مع لمدة عامين , كان يلعب للدرجة الثانية , احرزت خلالهم 12 هدفا حتي أصبح سني 22 عاما , وللعلم الدوري السويدي تبدأ مبارياته في ابريل وتنتهي اكتوبر من كل عام , وكانت مشكلة بسبب التوقيت و كثرة المباريات حيث يصعب علي أي لاعب الانتقال الي الاندية في الدوريات الأخرى

هناك العديد من العروض حاليا من داخل انجلترا وخارجها حتي من مصر والسويد , لكن جائحة كورونا تعطل انتقالي الي اي نادي بسبب الإجراءات الصارمة التي تقوم بها بريطانيا من اجل السيطرة على فيروسي كورونا , وانا الان انتظر تسهيل هذه الاجراءات من اجل اتخاذ القرار باني سابقي في احدي اندية المملكة المتحدة او الذهاب الي السويد او تحقيق حلمي واللعب لاحد اندية الدوري الممتاز المصري التي ستؤهلني للانضمام للمنتخب المصري الأول .