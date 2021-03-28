رمضان عبد الرازق عن ليلة النصف من شعبان: يوم غفران الذنوب





قال فضيلة الشيخ رمضان عبد الرزاق ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة جداً الله سبحانه و تعالى يهب لنا منح ونفحات ربانية عظيمة وغفران الذنوب و رحمات و ارزاق و عتق من النار .



