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رمضان عبد الرازق عن ليلة النصف من شعبان: يوم غفران الذنوب
الأحد 28/مارس/2021 - 06:21 م
الفجر الفني
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قال فضيلة الشيخ رمضان عبد الرزاق ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة جداً الله سبحانه و تعالى يهب لنا منح ونفحات ربانية عظيمة وغفران الذنوب و رحمات و ارزاق و عتق من النار .
و أضاف الشيخ رمضان خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان الله يطلع عليها فيففر لجميع خلقه الا اثنين مشرك و مشاحن ، و الشرك نوعين شرك اكبر و اصغر ، و الأكبر ان تجعل مع عبادة الله شخص اخر او شيئ اخر اما الأصغر فهو خفى عن طريق بعض الأمور التي يمارسها الناس دون علمهم مثل الايمان والاعتقاد في قراءة الطالع وعلم الغيب او لبس الحظاظه و ما شابه ذلك .
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