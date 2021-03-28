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وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان
الأحد 28/مارس/2021 - 05:57 م
مي مرسي
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توفى منذ قليل الداعية الإسلامي والدكتور بجامعة الأزهر محمد وهدان.
وأعلن عن ذلك الدكتور محمد الصاوي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة البنات قائلا: " نعزي أنفسنا وجموع الإعلاميين الأكاديمين والمهنيين في جامعة الأزهر وكل الجامعات المصرية ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في وفاة الداعية محمد وهدان، الذي سبقنا إلى الله عز وجل".
وتابع " نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته".
وأعلن عن ذلك الدكتور محمد الصاوي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة البنات قائلا: " نعزي أنفسنا وجموع الإعلاميين الأكاديمين والمهنيين في جامعة الأزهر وكل الجامعات المصرية ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في وفاة الداعية محمد وهدان، الذي سبقنا إلى الله عز وجل".
وتابع " نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته".
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