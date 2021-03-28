Advertisements

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

الأحد 28/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
توفى منذ قليل الداعية الإسلامي والدكتور بجامعة الأزهر محمد وهدان.

وأعلن عن ذلك الدكتور محمد الصاوي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة البنات قائلا: " نعزي أنفسنا وجموع الإعلاميين الأكاديمين والمهنيين في جامعة الأزهر وكل الجامعات المصرية ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في وفاة الداعية محمد وهدان، الذي سبقنا إلى الله عز وجل".

وتابع " نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد وهدان الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ناري بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أسطورة برشلونة: راموس أفضل مدافع واجهته.. وكنت أتمنى مزاملة رونالدو

منذ ساعتين

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 22 ساعة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ 36 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 8 ساعات

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 23 ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. وفاة الإعلامي السعودي خالد القاضي

مصطفى ثابت ينعى والدة جابر نصّار

غدًا.. "إعلام الأزهر" تعقد ندوة توعوية بعنوان "حقائق العلم في مواجهة الإلحاد"

في مشهد مهيب.. الآلاف يودعون "شهيدة العلم" الإندونيسية من رحاب الجامع الأزهر

الإمام الأكبر ينعي الدكتور محمد حسان عوض نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق

الإمام الأكبر يعزي رئيس جامعة الأزهر في وفاة شقيقته

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

03:25 م

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

05:28 م

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

01:58 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان