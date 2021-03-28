الطب الوقائي يوضح أهداف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الهدف من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ومنع وفادة شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض.



وأوضح "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم بعمل حملة قومية أو أكثر سنويًا وفقًأ للوضع الوبائي العالمي، منوهًا بأن جائحة كورونا أثرت بالسلب على بعض الانظمة الصحية وعلى رأسها برنامج التحصين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية ووزيرة الصحة كان لهم بعد نظر بإطلاق أكثر من حملة هذا العام ضد شلل الأطفال.



وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الحملة الاولى بدأت بنجاح، والحملة الثانية بدأت اليوم وتستمر لمدة 4 أيام وهناك نوعين من الفرق فرق متحركة تنتقل من منزل لأخر، بالإضافة لفرق تطعيم ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكنية مثل الأسواق ومحطات وسائل النقل وأمام المساجد والكنائس، موضحًا أن استكمال الطفل لتطعيماته الروتينية لا يغني عن التطعيم بالحملة.

