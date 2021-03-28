غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة مولودية الجزائر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الإثنين على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

ومن المقرر أن ينطلق المران في تمام الساعة الثانية ظهرا، على أن يبدأ تجمع اللاعبين في تمام الساعة الواحدة.

وأخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جهازه المعاون بخوض الفريق للمران يوم الخميس المقبل على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر.

كما حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق ، على منح اللاعبين مجموعة من التعليمات خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ووجه نبيه تعليمات للاعبين بالتحرك بدون كرة، والتمركز الصحيح.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.