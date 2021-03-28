Advertisements

غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة مولودية الجزائر

الأحد 28/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الإثنين على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.

 

ومن المقرر أن ينطلق المران في تمام الساعة الثانية ظهرا، على أن يبدأ تجمع اللاعبين في تمام الساعة الواحدة.

 

وأخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جهازه المعاون بخوض الفريق للمران يوم الخميس المقبل على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر.

 

 

كما حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق ، على منح اللاعبين مجموعة من التعليمات خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

 

ووجه نبيه تعليمات للاعبين بالتحرك بدون كرة، والتمركز الصحيح.

 

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 8 ساعات

أسطورة برشلونة: راموس أفضل مدافع واجهته.. وكنت أتمنى مزاملة رونالدو

منذ أقل من ساعتين

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ناري بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:25 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

05:28 م

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

01:58 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان