تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية



وقرر "المحافظ" تشكيل لجنة لفحص ومراجعة الأراضي الممنوحة للمستثمرين التي انتهت المدة المسموحة لهم بالبناء ولما لم يقوموا بإنشاء مصانع عليها والوقوف علي الأسباب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وقرر " المحافظ" تشكيل لجنة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بجمصة وتحديد اسعار تلك الورش بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لجذب الشباب للصناعة.



وأشار " مختار " الي ضرورة إنشاء منطقة حرة بالمحافظة حتي يكتمل مثلث الصناعة والتجارة والاستثمار بالدقهلية التي تحتوي علي مناطق صناعية بكل من جمصة والعصافرة ومنطقة استثمارية بميت غمر حيث أن المنطقة الحرة يتم التعامل من خلالها بالعملات الأجنبية مما يسهم بشكل كبير في رفع الاقتصاد الوطني.



وخلال الاجتماع تم الموافقة علي طرح 108 فدان امتداد المرحلة الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية للمستثمرين وتم عرض الموقف التنفيذي لعملية الترفيق الجارية حاليا بهذه الأرض ووجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال في الأوقات الزمنية المحددة، وايضا خلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف المالي للمنطقة الصناعية.



حضر الاجتماع اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام للمحافظة والمهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان والمحاسب نادر محي مدير الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة والمهندس أحمد محجوب مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وأعضاء مجلس الإدارة الجدد من المستثمرين الدكتور شريف الجبالي والدكتور رضا عبدالسميع والمحاسب عبدالحليم العواد.

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد اجتماعا لاعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وفي بداية الاجتماع قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد من المستثمرين مؤكدا علي ضرورة التعاون الكامل لخدمة المستثمرين.جاء ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في عام الصناعة.وأكد "المحافظ "على ضرورة مراعاة الأبعاد الإقتصادية للشباب والمستثمرين المتقدمين للحصول علي قطع اراضي بالمنطقة الصناعية لدعم الصناعة وتنمية وجذب الاستثمار ودعم عجلة الإنتاج لكي تواكب الصناعات المصرية الصناعات العالمية لأن الصناعة تسهم بشكل كبير في رفع اقتصاد الدول.ووجه " مختار " بضرورة عقد دورات تدريبية لشباب المستثمرين بالمجان لتوعيتهم بالطرق الصحيحة للحصول علي قطع اراضي بالمناطق الصناعية بالتعاون مع جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية بجمصة والإعلان عن تلك الدورات للمتقدمين لاقامة مشروعات بالمنطقة من خلال ادارة المنطقة الصناعية وصفحتها الرسمية وايضا صفحة المحافظة.