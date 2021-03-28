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تشيلسي يحسم موقفه من الصفقة التبادلية الكبرى لضم هالاند

الأحد 28/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الألماني توماس توخيل حسم موقفه من إدراج نجم الفريق الألماني تيمو فيرنر في صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت صحيفة صنداي اكسبرس البريطانية أن توخيل طلب من مالك البلوز إدراج تيمو فيرنر كجزء من صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع هالاند.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فيرنر انتقل إلى تشيلسي في الصيف الماضي قادماً من لايبزيج الألماني مقابل    54 مليون جنيه إسترليني ولكن النجم الألماني تعرض لإنتقادات بسبب إهداره للفرص وعدم تألقه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بروسيا دورتموند يرغب في الحصول على 180 مليون يورو مقابل التخلي عن هالاند علماً بقأن النجم النرويجي مطلوب في قطبي مانشستر الإنجليزيين وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

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