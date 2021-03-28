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موسماني يستقر على بديل حمدي فتحي في تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني.

الأحد 28/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل حمدي فتحي في تشكيل الفريق أمام المريخ السوداني.


وكان الجهاز الطبي للأهلي قد أعلن غياب حمدي فتحي عن الملاعب لمدة شهر ونصف على الأقل، بسبب إصابته في اليد التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني أمام كينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.


واستقر موسيماني على الدفع بالمالي ديانج بدلا من حمدي فتحي في وسط الملعب بجوار عمرو السولية، على أن يكون أكرم توفيق على دكة البدلاء.


وواصل الأهلي استعداداته اليوم الإثنين، لمواجهة المريخ السوداني والمقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار الجولة الخامسة من دوري المجموعات لأبطال أفريقيا.

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