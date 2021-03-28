نجلاء بدر من كواليس مسلسل "نسل الأغراب"

شاركت الفنانة نجلاء بدر صورة من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "بدر" بصحية أحمد السقا والمخرج محمد سامي ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.



مسلسل "نسل الأغراب" يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.