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متحدث الصحة: مواعيد تلقي لقاح كورونا ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة القادمة

الأحد 28/مارس/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
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 أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن مواعيد تلقي لقاح كورونا ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة القادمة, داعياً الجميع إلى ضرورة المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي لتجاوز الجائحة بسلام والوصول إلى مناعة مجتمعية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن الوزارة رصدت خلال المدة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك في الحالات الحرجة، مرجعاً ذلك إلى التجمعات داخل المنازل بنسبة 60% إلى 70%، حاثاً الجميع على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية سواءً لمن أخذ اللقاح أو من لم يأخذه.
وأفاد العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها عبر مراكز اللقاح في مناطق المملكة كافة بلغت 4053069 جرعة معطاة.
وأعلن متحدث الصحة تسجيل 531 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (388325) حالة، من بينها (4728) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (638) حالة حرجة, مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (376947) حالة بإضافة (389) حالة تعافٍ جديدة.
وأضاف أن عدد الوفيات بلغ (6650) حالة، بإضافة (7) حالات وفاة جديدة، مؤكداً أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 8138294 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ2204583 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ30794589 عبر مركز 937 ، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14967217) فحصا مخبريا دقيقا.

متحدث الصحة: مواعيد تلقي لقاح كورونا ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة القادمة
متحدث الصحة: مواعيد تلقي لقاح كورونا ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة القادمة

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