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سعد الصغير يروج لحلقته مع مبروك عطية في رمضان
الأحد 28/مارس/2021 - 06:57 م
مي مرسي
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روج المطرب الشعبي سعد الصغير على حلقته مع الشيخ مبروك عطية، وذلك من خلال صور شاركها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب "الصغير" قائلا: " مع الاستاذ الجميل اللي انا شخصيآ بحبو جدا وبفضل اتابعو كتير دكتور_مبروك عطيه انتظرونا قريبآ سعدالصغير".
يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير هو مسلسل "أولاد إمبابة" الذي شارك به في السباق الدرامي الرمضاني الماضي.
وكتب "الصغير" قائلا: " مع الاستاذ الجميل اللي انا شخصيآ بحبو جدا وبفضل اتابعو كتير دكتور_مبروك عطيه انتظرونا قريبآ سعدالصغير".
يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير هو مسلسل "أولاد إمبابة" الذي شارك به في السباق الدرامي الرمضاني الماضي.
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