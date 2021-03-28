سعد الصغير يروج لحلقته مع مبروك عطية في رمضان

روج المطرب الشعبي سعد الصغير على حلقته مع الشيخ مبروك عطية، وذلك من خلال صور شاركها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "الصغير" قائلا: " مع الاستاذ الجميل اللي انا شخصيآ بحبو جدا وبفضل اتابعو كتير دكتور_مبروك عطيه انتظرونا قريبآ سعدالصغير".



يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير هو مسلسل "أولاد إمبابة" الذي شارك به في السباق الدرامي الرمضاني الماضي.