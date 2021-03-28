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خلال الجلسة العامة.. 10 تصريحات هامة لرئيس مجلس النواب عن حادث قطاري سوهاج (انفوجراف)

الأحد 28/مارس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، عدة تصريحات هامة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن حادث اصطدام قطاري سوهاج، وتعتبر جلسة اليوم الأحد أول انعقاد للجلسة العامة عقب حادث سوهاج المفجع الجمعة الماضية.

وتستعرض بوابة "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز تلك التصريحات:

• المجلس تلقى بمزيد من الحزن والأسى نبأ الحادث الأليم بمحافظة سوهاج إثر اصطدام قطارين.

• الحادث أظهر مدى التلاحم بين جموع الشعب المصرى والمعدن الأصيل لأهالى الصعيد.

• نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصرى فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج.

• المجلس تابع منذ اللحظة الأولى من خلال الوفد الرسمى الذى توجه إلى سوهاج.

• إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.

• تلقينا طلبا من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، إلا أنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات سيتم إرجاء الموافقة عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.

• الرئيس السيسي أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، وأساتذة الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على ملابسات الحادث.

• النيابة العامة تقوم بدورها في إجراء التحقيقات.

• الحادثة مفجعة، إلا أنه لابد من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.

• إرجاء كافة الطلبات المقدمة في هذا الشأن لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات.
خلال الجلسة العامة.. 10 تصريحات هامة لرئيس مجلس النواب عن حادث قطاري سوهاج (انفوجراف)
خلال الجلسة العامة.. 10 تصريحات هامة لرئيس مجلس النواب عن حادث قطاري سوهاج (انفوجراف)

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قطاري سوهاج حنفي جبالي حادث قطاري سوهاج تصريحات رئيس مجلس النواب

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