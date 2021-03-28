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إيطاليا تسجل 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 297 وفاة بفيروس كورونا الأحد مقابل 380 السبت، فيما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 19611 من 23839 في اليوم السابق.

 

وسجلت إيطاليا 107933 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

 

كما سجلت إيطاليا 3.53 مليون إصابة حتى الآن.

 

وكانت مقاطعة كامبانيا الإيطالية وقعت على عقد لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي، على أن يتم استيراده بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية عليه.

 

ومقاطعة كامبانيا، واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في إيطاليا ويبلغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة، وتأثرت بشدة من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 320 ألف إصابة.

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