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تزامناً مع شهر رمضان.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق

الأحد 28/مارس/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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طالبت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن من قرب حلول شهر رمضان، ومتابعة أسعار السلع أول بأول، لحماية المواطنين من جشع بعض التجار، والذي يؤدي إلى تحميل أعباء على كاهل البسطاء.

وقالت سكينة سلامة، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد: إن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى من عدد من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار بعض السلع، بالتزامن من قرب حلول الشهر الكريم، الأمر الذي يتطلب وجود ردع حقيقي للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بصورة كبيرة في المجتمع، خاصة مع دخول شهر رمضان الذي يشهد زيادة معدلات الاستهلاك من السلع.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف حملات رقابية على الأسواق لضبطها، وكذلك تغليط العقوبة على من يقوم بتخزين السلع أو التلاعب بأسعارها، مناشدةً المواطنين بالإبلاغ الفوري حتى نتصدى جميعًا لأي تاجر يتلاعب بقوت "الغلابة".

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