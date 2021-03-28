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نانسي عجرم تحتفل بأحد السعف مع بناتها

الأحد 28/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت الفنانة نانسي عجرم بأحد السعف، من خلال صورة جمعتها ببناتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "عجرم" تعليقا قائله: "‪‏شعنينة مبارك إنشالله السنة الجاية منعيّد كلنا
بظروف أفضل".


وكانت نانسي عجرم، قد طرحت مؤخرا أغنية "إمي" بمناسبة عيد الأم وهي من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

يذكر أن نانسي عجرم تعمل هذه الفترة على ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن يضم 10 أغنيات استقرت على عدد منها والباقي لم يتم حسمه حتى الآن.

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