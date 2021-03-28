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حسام البدري: سيكون هناك تغييرات متواجدة خلال مواجهة جزر القمر

الأحد 28/مارس/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن هناك تغييرات ستكون متواجدة خلال مواجهة جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها غدً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي.

ورد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على سؤال الفجر الرياضي خلال المؤتمر الصحفي المقام على ملعب بتروسبورت قبل مواجهة جزر القمر، وقال:" مباراة الغد مهمة للغاية وسيكون هناك تغييرات فى تشكيل منتخب مصر الأساسي ومن الممكن أن نري محمد الننى بشكل أساسي وهذا يرد أن ليس هناك أى أزمات قبل مواجهة جزر القمر فى منتخب مصر".

وعن تصفيات كأس العالم،قال:" بالطبع لنا هدف وسنطلب من اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تنظيم معسكرات ومباريات ودية حتي إذا لعبناها دون اللاعبين الدوليين، ولكن من أجل الجاهزية لتصفيات كأس العالم".

وتقام مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد تأهل المنتخب المصري، يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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