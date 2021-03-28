المنتخب اليوناني يفوز على الهندوراس بثنائية ودياً

حقق المنتخب اليوناني الفوز على نظيره الهندوراسي بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لارتباطاتهما المقبلة.









يستعد المنتخب اليوناني لمواصلة مسيرته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث يستضيف نظيره الجورجي، الأربعاء، في الجولة الثالثة من التصفيات.









وسجل هدفي اليونان، إيفانغيلوس بافيليديس، في الدقيقتين 14 و59، فيما سجل دييغو رودريغيز الهدف الوحيد لهندوراس، في الدقيقة 41 .



