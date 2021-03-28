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غدا.. مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد

الأحد 28/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، بأن العاصمة بغداد ستحتضن غدا اجتماع آلية التعاون الثلاثى بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق على المستوى الوزارة.

وأكدت الخارجية العراقية فى بيان لها، أن مؤتمر صحفى مشترك سيتم تنظيمه فى بغداد بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق عقب الاجتماع الثلاثى على المستوى الوزاري.

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، يوم الجمعة الماضي، اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق والكويت والجزائر، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وكذلك للإعراب عن تضامن دولهم الشقيقة مع مصر وشعبها في هذا المُصاب الجَلل، وعن صادق المواساة لأسر الضحايا، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمٌنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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