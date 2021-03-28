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الأردن تكشف تأثير حادثة قناة السويس على المملكة

الأحد 28/مارس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
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اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، توفر مخزون كاف من المواد الغذائية الاساسية لما بعد شهر رمضان المبارك، وان عمليات الاستيراد وخاصة للسلع الرمضانية بدأت منذ مطلع شهر آذار الحالي، ووصلت كميات كبيرة من البضائع قبل حادثة جنوح الباخرة في قناة السويس.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، انه وبحسب نشرة البواخر الصادرة عن شركة إدارة موانئ العقبة ووفقا للمعلومات الأولية فإن البواخر العالقة في قناة السويس بسبب حادثة جنوح الباخرة والمتجهة الى الأردن معظمها تحمل سيارات ومواد كيماوية، ومن ضمنها بواخر تحمل اغناما وعجولا حية، وذرة وكسبة فول صويا، وهي من ضمن المستوردات الدورية للقطاع الخاص وليس لها تأثير على توفر المواد في السوق. كما أكدت الوزارة أن عمليات استيراد المواد الغذائية الى المملكة مستمرة من قبل المستوردين حيث يتم استيراد المواد الغذائية من مصادر متعددة، منها ما يرد عبر الحدود البرية من المملكة العربية السعودية والإمارات مثل مادتي السكر والارز، ومنها ما يرد من مناشئها في جنوب شرق آسيا وأستراليا وترد عبر البحر الأحمر دون المرور بقناة السويس. وبينت الوزارة أنه وبخصوص اللحوم الحمراء فإنه يتم استيراد لحوم مذبوحة بواسطة الطائرات كما يتم توفير مخزون كاف من اللحوم المجمدة، علما بأن عمليات الاستيراد تتم بشكل دوري ومستمر لتعزيز المخزون ألمتوفر. وقالت إنها تتابع مع التجار وغرفة تجارة الأردن والجهات الحكومية المعنية التطورات الخاصة بحادثة جنوح الباخرة وما يتعلق بالبواخر المتجهة للمملكة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لتسريع إجراءات التخليص على السلع التموينية الموردة للمملكة من مناشئ مختلفة. وفي سياق متصل بينت الوزارة أنها مستمرة بالرقابة على الاسواق، وستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرار توفر المواد في الاسواق وبالكميات الكافية والتصدي لحالات المغالاة في الأسعار.

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قناة السويس شهر رمضان السلع الاستراتيجية السفينة الجانحة

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