خاص.. الأهلي يكشف موعد تجديد عقد عمرو السولية

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موعد تجديد عقد عمرو السولية مع المارد الأحمر.

وينتهي عقد السولية مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم صيف 2022.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن لجنة التخطيط بالأهلي استقرت على موعد تجديد عقد السولية مع المارد الأحمر، وذلك عقب مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف، أن اللاعب بنسبة كبيرة سيمدد عقده مع الأهلي ل3 مواسم إضافية، على أن ينتهي بنهاية موسم 2025 القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالث من أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.