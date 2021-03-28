انضمام مستشفي أورام الإسماعيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وافقت على توصية بضم مستشفى الأورام بالإسماعيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ودعمها ب ١٨٠ مليون جنيه تكلفة أعمال التطوير لتحقيق معايير منظومة التامين الصحي الشامل وتوفير معجل خطي جديد للعلاج الإشعاعي بالإضافة الي أعمال الحماية المدنية.



وكان محافظ الإسماعيلية قد زار مستشفي الأورام بالإسماعيلية خلال الأسبوع الماضي، وأكد علي أنها من المؤسسات الصحية المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تخدم محافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وبذلك تزداد عدد المستشفيات التابعة للمنظومة بالمحافظة لتوفير أفضل خدمة علاجية لأهالي الإسماعيلية.

