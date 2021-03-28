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الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بأبوان

الأحد 28/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس اليوم الأحد، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بأبوان، بمناسبة المناولة الاحتفالية لأبناء وبنات الكنيسة، حيث استقبال نيافته الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، وشعب الرعية.

وقبل العظة، أجرى نيافته حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، وألقى نيافة المطران كلمة العظة حول عدة نقاط ومنها، البطل الحقيقي، الأب الرحيم، رجوع بعد سفر، قيامة بعد موت.

وفي نهاية القداس، كرم الأنبا باسيليوس فريق كورال الكنيسة ومسؤولي الأنشطة، كما تم الاحتفال بتذكار السيامة الكهنوتية الحادي والأربعين لنيافته، وختم نيافة المطران الذبيحة الإلهية بالبركة الرسولية للحاضرين.

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