صحة الإسكندرية: عملية التطعيم ضد شلل الأطفال تسير بشكل منتظم (فيديو)

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنهم يستهدفون تطعيم 835 ألف طفل من سن يوم إلى 5 سنوات ضد شلل الأطفال بالمحافظة.



وأشار "السقعان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنه يسمح بتطعيم الأطفال الأجانب، والوافدين على أرض المحافظة، لافتا إلى أن هناك 1289 فريق يقومون بتطعيم الاطفال، معلقا: "بنتحرك من شقة لشقة".



ولفت إلى أن هناك نحو 300 سيارة تتحرك مع الفرق، مؤكدا أن عملية التطعيم شلل الأطفال تسير بشكل منتظم.

