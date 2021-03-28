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وزير الأوقاف يقدم برنامج "رؤية للفكر المستنير" على التليفزيون المصري

الأحد 28/مارس/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، تسجيل برنامج (رؤية للفكر المستنير) الذي سيقدم –يوميًا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، والبرنامج خطاب تجديدي بفكر مستنير، يعيش واقعه، ويُعمِلُ العقل في فهم النص، مع المحافظة على ثوابت الشرع.

يعيد البرنامج قراءة النص في ضوء متطلبات وقضايا عصرنا لا قضايا ومتطلبات العصور السابقة.

ويقدم رؤية مستنيرة حول كثير من القضايا الشائكة، ويصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة، ويلقي الضوء على عدد من الموضوعات الهامة، مثل: مفهوم العلم النافع، وحق الجوار الدولي، ومفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر، والكليات الست، وجزاء المرجفين في الأرض، وفلسفة الحرب والسلم والحكم، ولوازم الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وفهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، وحق الوطن على أبنائه، التطور الدلالي لمفهوم الجهاد.

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