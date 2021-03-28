"الفجر الفني" يكشف سبب وفاة الدكتور محمد وهدان

توفى منذ ساعات قليلة الدكتور بجامعة الأزهر والداعي الإسلامي محمد وهدان وذلك بشكل مفاجئ.



وكشف مصدر موثوق ل"الفجر الفني" عن سبب وفاة الدكتور بجامعة الأزهر والمنشئ لقسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وهو أنه كان يعاني منذ فترة طويلة بسبب مرض الضغط والسكر واللذان أثرا على صحته بشكل كبير.



يذكر أن الدكتور محمد وهدان هو قيمة وقامة، وداعي معروف يفخر به طلابه من جامعة الأزهر وجمهوره.