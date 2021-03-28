المترو: مد العمل على الخطوط الثلاثة لمدة ساعة خلال شهر رمضان

كشف أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مواعيد العمل في الخطوط الثلاثة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه تم مد العمل على جميع الخطوط الثلاثة لمدة ساعة.



وقال "عبد الهادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد إنه تم زيادة عدد الرحلات بإجمالي 1473 بداية من الخامسة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا.



وأضاف أنه تم التنسيق مع شرطة النقل لتواجد أكمنة داخل المحطات وأخرى متحركة لمتابعة حركة سير المترو وتأمين الركاب، لافتًا إلى أن آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12.15 صباحًا.



وتابع أن آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 12.30 صباحًا، للخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 12.35 صباحًا، وآخر قطار للخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 12.15 وللخط الثالث من 12.55 صباحًا.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تم التجهيز عدد من القطارات للدفع بها وقت الذروة لامتصاص الزحام، مشددًا على متابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل محطات المترو.

