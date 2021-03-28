تونس تُطعم 44 ألفا و311 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد أن 44 ألفا و311 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم ال(15) من بدء الحملة الوطنية للتطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس السبت بلغ 5 آلاف و 458 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وأضاف البيان أن عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس السبت 736 ألفا و528 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة أن الأولوية في حملة التطعيم تشمل الإطار الطبي، والعاملين بقطاع الصحة، والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة شهدت مشاركة منظمات من المجتمع المدني، على غرار الهلال الأحمر التونسي، مثمنة تلك المساهمة في دعم مجهودات الإطار الطبي القائم على حملات التطعيم.