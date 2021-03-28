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مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: الإهمال والفساد سبب الكوارث الأخيرة في مصر (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 06:47 م
كساب أحمد
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أعرب المستشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، عن حزنه الشديد من الأخبار السيئة والحوادث التي استيقظ عليها المصريين ابتداء من السفينة الجانحة إلى كارثة تصادم قطاري طهطا وسوهاج إلى انهيار عقار شارع الثلاجة بجسر السويس، إلى جانب بعض الحوادث المتفرقة في عدد من المحافظات والتي جعلت المواطن المصري يعيش في توتر مستمر.

وأضاف "الجندي"، خلال لقائه مع الإعلامي راشد الفزاري، في برنامج "نبض الحدث"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن العامل المشترك بين كل هذه الحوادث من جانحة السفينة بقناة السويس وتصادم قطاري الصعيد وانهيار عقار جسر السويس هو الإهمال والفساد والتسيب، بسبب غياب قيمة المحاسبة وذلك بترك من يجيد ومحاسبة من يخطئ مما تضيع الحقيقة بسبب تراكم الفساد والإهمال المتزايد في كل مرة.

وتابع: "غياب قيمة المحاسبة للمخطئ لفترات طويلة مع وجود الفساد والإهمال ضاعت ثقافة المحاسبة على الخطأ"، مطالبًا بمحاكمة كل من أخطأ في حق المواطن المصري من خلال كم الحوادث التي وقعت مؤخرًا سواء عن العقار المنهار أو السفينة الجانحة بقناة السويس أو المتسبب في كارثة تصادم قطاري طهطا وسوهاج.

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