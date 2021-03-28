تطورات محاولات تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.. شاهد التفاصيل

كشف اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، تطورات محاولات تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.



وقال مرزوق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "الفريق أسامة ربيع أعلن أمس عن تطورات إيجابية في أزمة السفينة الجانحة وهو ما يعني أن السيناريو الحالي ناجح ويحقق نتائج".



وأشار مدير الكلية البحرية الأسبق، إلى أن قناة السويس لم تغلق عبر تاريخها إلا في أعوام 1956 و1967 و1973، موضحًا أن اكتمال القمر والمد قد يساعد في عملية تعويم السفينة.

