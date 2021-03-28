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مجلس سيدات أعمال دبي يعرف أعضاءه بأسس "الفرنشايز" وأهميته

الأحد 28/مارس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
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نظم مجلس سيدات أعمال دبي ندوة افتراضية بعنوان "رائدات الأعمال المتميزات" في إطار حرصه على تشجيع رائدات الأعمال على تأسيس مشاريع ناجحة ومستدامة ذات أفكار مبتكرة يمكن تنميتها لتكون صاحبة علامات امتياز تجاري "فرنشايز" تمكنها من الانتشار على المستويين المحلي والدولي.

شهدت الندوة مشاركة واسعة من أعضاء المجلس ورائدات الأعمال على مستوى الدولة و قدمها كل من الدكتورة ليليانا كوكيتش المؤسس المشارك رئيسة الجمعية الكرواتية للامتياز وساري حموي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فرينشايز ترينر" وفرح روز الحائزة على جائزة الامتياز العالمية لعام 2020 .

تناولت الندوة تعريف المشاركات بأسس الامتياز التجاري ومدى أهميته في إدارة الأعمال إلى جانب تشجيع وتحفيز رائدات الأعمال لدخول مجال الاستثمار من خلال قطاع "الفرنشايز" لكونه أسرع وسيلة لنمو وانتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى دوره في تخفيف نسبة كبيرة من المخاطر التي تصاحب تأسيس الشركات الناشئة.

و أوضحت نادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي أن "الفرنشايز" يعد المدخل المناسب لرائدات الأعمال لدخول مجال العمل الاستثماري والتجاري كونه يساعد على تجاوز العديد من الخطوات التأسيسية لمشروع جديد وذلك لما يقدمه مانح الامتياز للممنوح له من خطة عمل جاهزة ونظام إداري وتدريب لكوادر العمل ما يجعل نسبة نجاح المشروع القائم وفقا لنظام الفرنشايز أعلى من تأسيس مشروع جديد .

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مشروعات الفرنشايز مجلس سيدات الاعمال سيدات اعمل دبي

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