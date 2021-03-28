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أقباط باريس يحتفلون بأحد الشعانين

الأحد 28/مارس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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احتفلت كنيسة نوتردام دي ايجيبت في باريس، اليوم الأحد، بأحد الشعانين، وترأس القداس ابونا يوساب مهني راعي الكنيسة.

وحضر عدد كبير من شعب الكنيسة لاستقبال المسيح بالسعف، وبعد الإنتهاء من القداس وتناول الأسرار المقدسة.
 
وبدأ الأب يوساب استعداد الكنيسه لاستقبال أسبوع الآلام بصلاة الجناز العام، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

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