"ظروف المعيشة".. اعترافات مثيرة لديلر الوراق لاتجاره في المخدرات

باشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الهيرين والآيس، حيث ضبط بحوزته على ١٧ تذكرة هيروين، ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات، حيث اعترف بإتجاره للمخدرات.



وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه متزوج ولديه أطفال، ولجأ لتجارة المخدرات، لصعوبة الحياة المعيشية، ويروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله، استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على كمية من مخدر الآيس والهيروين.



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من مخدر الهيروين والآيس، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

