البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

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البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا
الأحد 28/مارس/2021 - 07:00 م
علي خلاف
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لقيادة مدربه الوطني حسام البدري، لمواجهة جزر القمر ضمن إطار منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد جزر القمر بالجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، مساء يوم 29 من شهر مارس الجاري.
وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، بعد التعادل أمام كينيا بهدف لمثله في الجولة الخامسة.
ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بالكاميرون، كالآتي:-
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عبدالله جمعة، ومحمود حمدي «الونش»، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني.
خط الوسط: طارق حامد، ومحمد النني، وعمرو السولية، ومحمد صلاح، وتريزيجيه.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 9 نقاط، والتي تضم كلا من توجو وجزر القمر وكينيا، جمعها من فوزين على توجو، وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر.
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