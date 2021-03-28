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البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

الأحد 28/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لقيادة مدربه الوطني حسام البدري، لمواجهة جزر القمر ضمن إطار منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد جزر القمر بالجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، مساء يوم 29 من شهر مارس الجاري.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، بعد التعادل أمام كينيا بهدف لمثله في الجولة الخامسة.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة أمام جزر القمر، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بالكاميرون، كالآتي:- 

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، ومحمود حمدي «الونش»، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد، ومحمد النني، وعمرو السولية، ومحمد صلاح، وتريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 9 نقاط، والتي تضم كلا من توجو وجزر القمر وكينيا، جمعها من فوزين على توجو، وتعادلين أمام كينيا وجزر القمر.

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