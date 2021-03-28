لا مفاجآت في أحوال الطقس حتى نهاية الأسبوع.. والأرصاد تكشف التفاصيل (فيديو)

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.



وقال "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "لا يوجد مفاجآت حتى نهاية الأسبوع ولن نشهد أي تقلبات مثلما شهدت البلاد في بداية فصل الربيع".



وأضاف "أن الطقس يشهد حالة من البرودة على كل السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومعتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال فترات النهار ونستشعر البرودة على جميع المحافظات أثناء الليل والصباح الباكر".



وأشار إلى استمرار ظاهرة الشبورة المائية المصاحبة لحالة الطقس الحالية حتى نهاية الأسبوع على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية وتستمر حتى السادسة والسابعة صباحًا.



