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رئيس جامعة الملك خالد يدشن فرع الجمعية الجغرافية السعودية

الأحد 28/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
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دشن معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السُلمي اليوم فرع الجمعية الجغرافية السعودية، وذلك في المدينة الجامعية بأبها.
وشدد رئيس الجامعة على أهمية تفعيل البرامج في مجال اختصاصات الجمعية، نظرًا لما ستحققه من فائدة للمهتمين بالتخصص الجُغرافي، وتحقيقًا لرؤية الجامعة وما تسعى إليه من دعم الأنشطة العلمية الفاعلة.
من جهتها أوضحت رئيسة فرع الجمعية بجامعة الملك خالد الدكتورة أمل بنت حسين آل مشيط أن الفرع يضم 34 عضوًا من جِهاتٍ مختلفة في منطقة عسير، مع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون عددهم من 7 أعضاء يمثلون تخصص الجغرافيا بجامعة الملك خالد ووزارة التعليم.
يذكر أن الجمعية تسعى إلى مواكبة المستجدات التي تكفل الارتقاء بالعلوم الجغرافية، ودراسة الظواهر الطبيعية والبشرية وتحديد خصائصها وأنماط توزيعها، وتطوير نظم المعلومات الجغرافية، والتدريب في مختلف المجالات الجغرافية وتقنياتها، وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات.

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