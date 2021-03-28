فوز بلدية المحلة وخسارة تلا في ترقي اليد للصعود للممتاز (صور)



















حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي بلدية المحلة فوزا مهما على فريق عمال قنا بنتيجة ٢٤ مقابل ٢٠ هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم بالصالة المغطاة بميت عقبة.وسيطر بلدية المحلة علي مجريات الشوط الأول دفاعا وهجوما. لينهي الشوط متقدما بنتيجة ١٤ مقابل ٧أهدافوظل اللعب سجالا بين الفريقين في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز البلديه في أولي لقاءات الدورة المجمعه النهائية للصعود للدورى والتي تضم معهم دير مواس الذي أنتصر علي تلا بنتيجة ٢٣ مقابل ٢٠ هدف.ويحتاج بلدية المحلة إلي تحقيق الفوز غدا علي دير مواس ليصعد رسميا إلي الدوري الممتاز لكرة اليد.وحضر المباره مصطفي الشامي امين الصندوق ببلدية المحلة ومحمود عبد القادر عضو مجلس إدارة بلدية المحلة.وكان المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب ورئيس النادي الأسبق قد إجتمع مع اللاعبين في فندق إقامتهم وتحدث معهم وقام بتحفيزهم من أجل تحقيق حلم الصعود للممتاز مما كان له الأثر الأكبر في نفوس اللاعبين .ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة اليد ببلدية المحلة من هشام راشد رئيسا للجهاز ، إيهاب عبد العال مدير فني ووائل ابو زيد مدرب ، وتامر شبانه مدير إداري، ووليد عماره. طبيبوخسر وطني تلا مع دير مواس بنتيجة 23-20 في الجولة الإفتتاحية للفريقان بنفس الدورة الرباعية .