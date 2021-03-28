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وزيرة الصحة توجه بالاستفادة من الكوادر الطبية الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ

الأحد 28/مارس/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة: تكثيف التدريبات للفرق الإسعافية على استخدام أحدث الأجهزة والأدوات الإسعافية

وزيرة الصحة لـ رجال الإسعاف: الوطن لن ينسى دوركم البطولي في انقاذ أرواح أبنائه

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بـتكثيف الدورات التدريبية للمُسعفين على مستوى محافظات الجمهورية، وفقًا للمعايير العالمية، والإستفادة بالأطباء من الكوادر الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ، في تطبيق معايير التعامل مع الكوارث والأزمات، بما يساهم في سرعة التعامل مع الأزمات والحوادث الكبرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد بديوان عام الوزارة، لمتابعة مؤشرات أداء عمل هيئة الإسعاف، وذلك بحضور كلًا الدكتور محمد حساني، مساعدة وزيرة الصحة لشؤون المبادرات والصحة العامة، والدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور عبد السلام شلبي، أمين مساعد الزمالة المصرية، وعدد من الأطباء المُلتحقين بالبرامج التدريبية للزمالة المصرية في تخصص الطوارئ.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول سُبل الإستفادة من الكوادر الطبية الشبابية من أوائل دفعات الزمالة المصرية في تخصص الطوارئ والحاصلين الدرجات العلمية العالية والتدريبات الممنوحة لهم من كلية الطب بجامعة "هارفارد"، ليصبحوا نواه جديدة قادرة على تدريب زملائهم على تطبيق المعايير العلمية لإدارة الأزمات والكوارث.

وأضاف أن الوزيرة شددت على تكثيف التدريبات على استخدام أحدث الأجهزة والأدوات الإسعافية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة الإسعاف، حيث إن الميكنة والتحول الرقمي يضمنان سرعة حصول جميع المواطنين على كافة الخدمات بأعلى مستوى من الجودة.

وأشار إلى أن الوزيرة راجعت خلال الإجتماع نقاط تمركز سيارات الإسعاف في المناطق السكانية ذات الكثافة المرتفعة، حرصًا على تقديم أفضل خدمة إسعافية للمرضى والمصابين، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت الشكر للعاملين بـ هيئة الإسعاف المصرية، مشيدة بيقظة وجهود رجالها في التعامل مع الحوادث الكبرى، قائلة: "الوطن لن ينسى دوركم البطولي في انقاذ أرواح أبنائه".
وزيرة الصحة توجه بالاستفادة من الكوادر الطبية الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ
وزيرة الصحة توجه بالاستفادة من الكوادر الطبية الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ
وزيرة الصحة توجه بالاستفادة من الكوادر الطبية الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ
وزيرة الصحة توجه بالاستفادة من الكوادر الطبية الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ
وزيرة الصحة توجه بالاستفادة من الكوادر الطبية الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ
وزيرة الصحة توجه بالاستفادة من الكوادر الطبية الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ
وزيرة الصحة توجه بالاستفادة من الكوادر الطبية الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ
وزيرة الصحة توجه بالاستفادة من الكوادر الطبية الشبابية الحاملين لزمالة الطوارئ

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