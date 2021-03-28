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أمير حائل يستقبل مدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة

الأحد 28/مارس/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
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 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بالإمارة اليوم, مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة “رفاق” المهندس سلمان الصوينع ، وأعضاء الجمعية وعددا من المستفيدين.
واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي لأنشطة الجمعية , منوهاً بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة للجمعيات الخيرية والاجتماعية.
وأعلن عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ مالي قدره (خمسمائة ألف ريال) لدعم برامج الجمعية للقيام بدورها على أكمل وجه تجاه المستفيدين من خدماتها من الأيتام.
من جانبه عدّ الصوينع دعم القيادة الحكيمة وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه دافعاً لمضاعفة الجهود وتقديم خدمات أشمل للمستفيدين، منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وداعمي الجمعية كافة.
إثر ذلك كرم سموه رجل الأعمال حمود الرضيمان على مبادراته ودعمه المتواصل للجمعية، ثم تسلم سموه درعاً من الجمعية تقديراً لوقفاته المستمرة.

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