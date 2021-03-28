فوز نبروه و ميجاسبورت و عمال المنصورة وكهرباء طلخا بالقسم الثالث





فيما حقق كهرباء طلخا الفوز على شربين بهدفين مقابل هدف.



وتغلب ميجاسبورت على نظيرة فريق دقادوس بأربعة أهداف مقابل هدف ، فيما حسم التعادل السلبى لقاء مياه الدقهلية وشباب الأمير .





كما تعادل الخيارية و شبان بدواى بهدف لمثله.



ترتيب المجموعة التاسعة



١- شيكو ٤٢ نقطة

٢- نبروه ٤١ نقطة

٣- بلقاس ٣٠ نقطة

٤- السنبلاوين ٢٨ نقطة

٥- شربين ٢٧ نقطة

٦- مياه الدقهلية ٢٧ نقطة

٧- ميجاسبورت ٢٥ نقطة

٨- منية سمنود ٢٤ نقطة

٩- الخيارية ٢٢ نقطة

١٠- كهرباء طلخا ٢٢ نقطة

١١- عمال المنصورة ١٩ نقطة

١٢- الأمير ١٨ نقطة

١٣- شبان بدواى ١٦ نقطة

١٤- المنزلة ١١ نقاط

١٥- دقادوس ٨ نقاط

فاز فريق اتحاد نبروة على المتصدر نادي السنبلاوين بنتيجة ٤-٢ فيما حسم التعادل السلبى نتيجة بلقاس وضيفه شيكو بالمجموعة التاسعة ضمن منافسات الجولة الـ 21 للقسم الثالث .وعاد فريق عمال المنصورة بفوز ثمين من ملعب المنزلة بنتيجة 1-0 عن طريق اللاعب سمير بلية .