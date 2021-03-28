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فوز نبروه و ميجاسبورت و عمال المنصورة وكهرباء طلخا بالقسم الثالث
الأحد 28/مارس/2021 - 07:12 م
هيثم حبيب
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فاز فريق اتحاد نبروة على المتصدر نادي السنبلاوين بنتيجة ٤-٢ فيما حسم التعادل السلبى نتيجة بلقاس وضيفه شيكو بالمجموعة التاسعة ضمن منافسات الجولة الـ 21 للقسم الثالث .
وعاد فريق عمال المنصورة بفوز ثمين من ملعب المنزلة بنتيجة 1-0 عن طريق اللاعب سمير بلية .
فيما حقق كهرباء طلخا الفوز على شربين بهدفين مقابل هدف.
وتغلب ميجاسبورت على نظيرة فريق دقادوس بأربعة أهداف مقابل هدف ، فيما حسم التعادل السلبى لقاء مياه الدقهلية وشباب الأمير .
وتغلب ميجاسبورت على نظيرة فريق دقادوس بأربعة أهداف مقابل هدف ، فيما حسم التعادل السلبى لقاء مياه الدقهلية وشباب الأمير .
كما تعادل الخيارية و شبان بدواى بهدف لمثله.
ترتيب المجموعة التاسعة
١- شيكو ٤٢ نقطة
٢- نبروه ٤١ نقطة
٣- بلقاس ٣٠ نقطة
٤- السنبلاوين ٢٨ نقطة
٥- شربين ٢٧ نقطة
٦- مياه الدقهلية ٢٧ نقطة
٧- ميجاسبورت ٢٥ نقطة
٨- منية سمنود ٢٤ نقطة
٩- الخيارية ٢٢ نقطة
١٠- كهرباء طلخا ٢٢ نقطة
١١- عمال المنصورة ١٩ نقطة
١٢- الأمير ١٨ نقطة
١٣- شبان بدواى ١٦ نقطة
١٤- المنزلة ١١ نقاط
١٥- دقادوس ٨ نقاط
ترتيب المجموعة التاسعة
١- شيكو ٤٢ نقطة
٢- نبروه ٤١ نقطة
٣- بلقاس ٣٠ نقطة
٤- السنبلاوين ٢٨ نقطة
٥- شربين ٢٧ نقطة
٦- مياه الدقهلية ٢٧ نقطة
٧- ميجاسبورت ٢٥ نقطة
٨- منية سمنود ٢٤ نقطة
٩- الخيارية ٢٢ نقطة
١٠- كهرباء طلخا ٢٢ نقطة
١١- عمال المنصورة ١٩ نقطة
١٢- الأمير ١٨ نقطة
١٣- شبان بدواى ١٦ نقطة
١٤- المنزلة ١١ نقاط
١٥- دقادوس ٨ نقاط
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