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التموين: حررنا 1068 محضر خلال فترة الأكازيون المنتهي اليوم

الأحد 28/مارس/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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في اليوم الاخير للاوكازيون اكد المهندس ايمن حسام - مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، أن عدد المال المشاركة في الاوكازيون وصل الى 3355 محالاً تجارية، وأكد حسام الى أن القاهرة قد تفوقت بعدد المحال المشاركة فى الاوكازيون بـ 1269 محالاً تجاريا، يليها الجيزة 509، والاسكندرية 322 ، والمنيا 164 ، وسوهاج 97 محالا تجارياً وفى هذا الصدد أرسل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقرير حول ما تم فى الاوكازيون منذ القرار الوزاري بانطلاقة فى 7/2/2021.

 وقد أشار التقرير الوارد إلى الدكتور  على المصلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسب التخفيض فى الاوكازيون تباينت ما بين الــ  15 % الى 50 % في بعض السلع، وبحسب التقرير الوارد من قطاع التجارة الداخلية فأن الأوكازيون قد ساهم فى تنشيط التجارة فى تلك الفترة وساهم ايضا فى توفير كل احتياجات المواطنين من السلع المخفضة التي ساهمت فى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين .

التقرير الوارد إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار ايضاً الى عدد المحاضر التي حررت والتي تتنوع ما بين عدم الاعلان بـ 4 محاضر، 175 محضر بدون تصريح، 214 محضر اوكازيون وهمي، بالنسبة لحملات قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، وبالنسبة للمديريات فان المحاضر تنوعت ايضا ما بين 5 محاضر عدم اعلان، و 612 محضر اوكازيون وهمي، ليصل عدد المحاضر من قطاع التجارة الداخلية والمديريات الى 1068 محضر.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين التجارة الداخلية الاكازيون

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