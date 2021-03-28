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ميلان يخطط لضم نجم نابولي مجانا
الأحد 28/مارس/2021 - 07:10 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يخطط لإبرام صفقة مجانية في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد
موقع ميلان نيوز بأن ميلان أبدى اهتمامه بالألباني السيد هيساي نجم نابولي
الإيطالي والذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.
وأوضح
الموقع الإيطالي أن مسئولي ميلان يعتقدون أن التعاقد مع هيساي البالغ من العمر 27
عاماً يعد خيار جيد لأنه سيكون لاعب إحتياطي في مركز الظهير الأيمن والظهير الأيسر
وخاصة أن ثيو هرنانديز بدون بديل حقيقي في الجبهة اليسرى.
وأشار
الموقع الإيطالي إلى أن النجم بالألباني لن يرفض فكرة الجلوس إحتياطياً وأن الصفقة
ستكون بدون مقابل فإن هذا الخيار يبدو جيد جداً لميلان.
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