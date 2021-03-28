Advertisements

الخدمات البيطرية: لم نجد أمراض وبائية بين الحيوانات بالحاويات المنتظرة بقناة السويس

الأحد 28/مارس/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنهم أرسلوا 3 لجان طبية لمناظرة الحيوانات الموجودة على السفن المنتظرة بقناة السويس.

وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هيئة قناة السويس نقلت الفرق الطبية عبر لانشات إلى البواخر التي تحمل المواشي، مؤكدا أنه لم يتم رصد ظهور أي أمراض وبائية بين المواشي.

ولفت إلى أن عدد المواشي على 5 حاويات يصل إلى 600 ألف رأس، مضيفا أنه تم توفير كافة احتياجات المواشي من علف وغيره.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة السويس السفينة الجانحة الحيوانات بالحاويات المنتظرة

أخبار تهمك

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ يوم

قرار حكومي عاجل بشأن مباني ومحلات ومصانع جسر السويس

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"

منذ ساعة

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

منذ ساعة

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ يوم

سموحة يعير الترهونى إلى الأهلي الليبي وإعارة حسام حسن

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

انطلاق الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالبحر الأحمر (فيديو وصور)

"الزراعة" تبدأ في تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

"الخدمات البيطرية": 80% من الثروة الحيوانية تربية منزلية وحيازات لصغار المربيين (فيديو)

بيطرى قنا: لا وجود لحالات اشتباه لأي أمراض وبائية بين الحيوانات لدى صغار المربيين

الخدمات البيطرية: مصر خالية من حمى الوادي (فيديو)

حقيقة استيراد شحنة لحوم مصابة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

07:33 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

03:25 م

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

07:00 م

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان