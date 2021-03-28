الخدمات البيطرية: لم نجد أمراض وبائية بين الحيوانات بالحاويات المنتظرة بقناة السويس

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنهم أرسلوا 3 لجان طبية لمناظرة الحيوانات الموجودة على السفن المنتظرة بقناة السويس.



وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هيئة قناة السويس نقلت الفرق الطبية عبر لانشات إلى البواخر التي تحمل المواشي، مؤكدا أنه لم يتم رصد ظهور أي أمراض وبائية بين المواشي.



ولفت إلى أن عدد المواشي على 5 حاويات يصل إلى 600 ألف رأس، مضيفا أنه تم توفير كافة احتياجات المواشي من علف وغيره.

