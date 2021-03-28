Advertisements

رسميا.. طائرة خاصة تنقل الزمالك إلى الجزائر لمواجهة المولودية

الأحد 28/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الأحد قرار سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للجزائر على متن طائرة خاصة، بعد التوقيع مع إحدى الشركات الخاصة.

 

وقررت اللجنة في وقت سابق توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر، لتوفير سبل الراحة للفريق قبل المواجهة الهامة في مشواره الافريقي.

 

وتقرر سفر حمادة الدالي، إداري الفريق  للجزائر غدًا الإثنين للترتيب لإقامة بعثة الفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر.

 

ويقوم الدالي بحجز فندق إقامة الفريق خلال تواجده بالجزائر، ووضع الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

 

وتعذر سفر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك للجزائر رفقة حمادة الدالي بسبب ارتباطه بمؤتمر طبي، على أن يرافق بعثة الفريق التي تغادر القاهرة مساء الخميس المقبل متوجهة للجزائر.

 

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ يوم

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ يوم

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"

منذ ساعة

قرار حكومي عاجل بشأن مباني ومحلات ومصانع جسر السويس

منذ أقل من ساعتين

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

منذ ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 22 ساعة

سموحة يعير الترهونى إلى الأهلي الليبي وإعارة حسام حسن

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

07:33 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

03:25 م

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

07:00 م

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان