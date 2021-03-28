رسميا.. طائرة خاصة تنقل الزمالك إلى الجزائر لمواجهة المولودية

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الأحد قرار سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للجزائر على متن طائرة خاصة، بعد التوقيع مع إحدى الشركات الخاصة.

وقررت اللجنة في وقت سابق توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر، لتوفير سبل الراحة للفريق قبل المواجهة الهامة في مشواره الافريقي.

وتقرر سفر حمادة الدالي، إداري الفريق للجزائر غدًا الإثنين للترتيب لإقامة بعثة الفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر.

ويقوم الدالي بحجز فندق إقامة الفريق خلال تواجده بالجزائر، ووضع الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وتعذر سفر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك للجزائر رفقة حمادة الدالي بسبب ارتباطه بمؤتمر طبي، على أن يرافق بعثة الفريق التي تغادر القاهرة مساء الخميس المقبل متوجهة للجزائر.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.