رسميا.. طائرة خاصة تنقل الزمالك إلى الجزائر لمواجهة المولودية
اعتمدت
اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، في
اجتماعها الذي عُقد اليوم الأحد قرار سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي
للجزائر على متن طائرة خاصة، بعد التوقيع مع إحدى الشركات الخاصة.
وقررت
اللجنة في وقت سابق توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر، لتوفير سبل
الراحة للفريق قبل المواجهة الهامة في مشواره الافريقي.
وتقرر
سفر حمادة الدالي، إداري الفريق للجزائر
غدًا الإثنين للترتيب لإقامة بعثة الفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر.
ويقوم
الدالي بحجز فندق إقامة الفريق خلال تواجده بالجزائر، ووضع الإجراءات الاحترازية
اللازمة ضد فيروس كورونا.
وتعذر
سفر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك للجزائر رفقة حمادة الدالي
بسبب ارتباطه بمؤتمر طبي، على أن يرافق بعثة الفريق التي تغادر القاهرة مساء
الخميس المقبل متوجهة للجزائر.
ويحل
الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة
من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.