Advertisements

الزمالك يقدم بلاغا رسميا ضد الصفحات المزيفة التي تنتحل صفة النادي

الأحد 28/مارس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، قرار البلاغ المُقدم للنائب العام ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم اسم الزمالك ولم تحصل على ترخيص أو موافقة من النادي وتقوم ببث الشائعات باستمرار حول فريق كرة القدم وفرق الألعاب الأخرى ومجلس إدارة النادي.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ببلاغ رسمي للنائب العام ضد هذه الصفحات بسبب تعمدها خلق المشاكل وإثارة الفتنة وضرب استقرار القلعة البيضاء والنيل من الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء لأغراض ليست لها أي علاقة بمصلحة كيان نادي الزمالك.

وطالبت اللجنة؛ الجماهير وأعضاء النادي بعدم الالتفات لهذه الصفحات التي تسعى لهدم استقرار كيان نادي الزمالك العريق؛ مع ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادر النادي الرسمية.

أخبار تهمك

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قرار حكومي عاجل بشأن مباني ومحلات ومصانع جسر السويس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ يوم

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 11 ساعة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"

منذ ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ يوم

سموحة يعير الترهونى إلى الأهلي الليبي وإعارة حسام حسن

منذ نصف ساعة

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

منذ ساعة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ ساعتين

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:57 م

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

07:33 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

03:25 م

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

07:00 م

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان