سموحة يعير الترهونى إلى الأهلي الليبي وإعارة حسام حسن

وافق مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر على إعارة محمد الترهونى إلى النادى الأهلي الليبي لمدة 4 أشهر مقابل 125 ألف دولار .





وأعلن المهندس فرج عامر رئيس النادى أن سموحه تلقى عرضاً آخر من الأهلى الليبى لإعارة حسام حسن مهاجم الفريق السكندري لمدة 4 أشهر مقابل مليون دولار .





وأوضح رئيس سموحة أن مجلس إدارة ناديه أرجأ البت فى العرض الخاص بحسام حسن .





وكان فرج عامر كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صباح اليوم أنه سيلتقى مع رئيس نادى عربى والرئيس الشرفى لذات النادى فى السادسة مساء اليوم بالإسكندرية.

ويحتل سموحة المركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد 22 نقطة .



