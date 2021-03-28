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القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر في تصفيات إفريقيا

الأحد 28/مارس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يتأهب عشاق وجماهير كرة القدم لمشاهدة مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمام نظيره جزر القمر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وجزر القمر، غدًا الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، والرابعة بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

 

وتنقل المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وجزر القمر، على قناة بي إن سبورت اتش دي 4، بتعليق علي محمد علي، كما تذاع المواجهة على قناة أون سبورت الأرضية.

 

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد منتخب جزر القمر في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

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