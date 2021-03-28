استشاري تغذية: مريض السمنة أرضًا خصبة للأمراض (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة عليه أن يتناول عشب البيسليوم، لأن المعدة تحتفظ به ما يقرب من 14 ساعة، وبالتالي يقلل ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، وينخفض وزنه في وقت قصير، مشيرة إلى أن هناك إمكانية من خلال هذه الكورسات لخفض الوزن بقيمة 14 كيلو، بدون ممارسة رياضة من خلال تناول هذه الأعشاب.



وأشارت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن أي مريض سمنة يعاني من مشاكل العظام عليه أن يخفض وزنه أولًا، لأن هذا ينعكس بشكل إيجابي للغاية على الحالة الصحية، خاصة مع تناول العلاج اللازم للعظام.



وتابعت أن مريض السمنة يُعد أرض خصبة للإصابة بالأمراض التابعة لمرض السمنة، مشيرة إلى أن العظام هي أول شيء في الجسم يتأثر سلبيًا بالعظام، حتى إذا كان مريض السمنة من الشباب.